宮川愛李が4月22日、ミニアルバム第二弾となる『ラフレア』をリリースすることが発表となった。『ラフレア』は、2025年12月発売のミニアルバム『愛恋路』で描かれた“さまざまな愛の形”から一歩踏み出し、その先にある“成長”をテーマにした作品だ。心情の変化や内面の揺らぎを丁寧にすくい取りながら、表現者としての現在地を刻んだ。CDには、宮川愛李初のセルフプロデュース楽曲「弱虫」をはじめ、TVアニメ『シュート！Goal to