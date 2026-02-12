ソフトバンク・秋広優人が１２日、宮崎キャンプの打撃練習後、ケージ裏に歩み寄った王貞治球団会長から激励の言葉をかけられた。「（会長からは）『このまま自分の強みをいかしてやっていこう』と言われました。打球速度だったり、角度だったり」今キャンプは長打を意識して、ここまで精力的に振り込んできた。宮崎キャンプの３日間の視察を終えた王会長は「構えが大きくなった。去年途中に巨人から来て、今年はいいと思うよ