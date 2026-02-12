WANIMAが、3月25日にミニアルバム『Excuse Error』をリリースすることを発表した。昨年発表されたツアー＜WANIMA Tour 2026 Excuse Error＞とともに予告されていたミニアルバムの全貌が、ついに明らかになった。『Excuse Error』というタイトルには、間違えないことを目指すのではなく、間違えながらでも進み続けてきた時間をそのまま受け止める、という感覚が込められている。言い訳を肯定するための言葉ではなく、失敗や迷いを抱