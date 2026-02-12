北九州市は12日、学校給食費の無償化などを盛り込んだ新年度一般会計の当初予算案を発表しました。北九州市の新年度一般会計の当初予算案は総額6477億円で、4年連続で過去最大となりました。新たな事業としては「学びの質向上パッケージ」として、北九州市立の全ての小学校で給食費を無償化し、同じく中学校では月額5400円の給食費を据え置き、食材費の価格高騰分の月額2100円分は市が支援します。また、AIの学習アプリを活