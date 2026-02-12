平和祈念 2025 Balcom BMW CUPに臨むメンバーを発表した日本サッカー協会（JFA）は2月12日、広島県広島市で開催される「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」に臨むU-17日本代表メンバー19人を発表した。小野信義監督が率いる若き日本代表は、2月17日から広島での活動を開始する。今回のメンバーには、すでにトップチームでも注目を集めるDF元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島アントラーズ）や、MF北原模（FC東