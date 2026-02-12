東筑摩郡筑北村で、水不足が深刻になっています。雨が少ない状況が続き、このままだと断水になるおそれがあることから村内では入浴施設が休業するなど生活に影響が出始めています。東筑摩郡・筑北村では11日から当面の間、午後9時から午前6時まで村民に出来る限り節水への協力を呼びかける『給水制限』を初めて発表しました。筑北村 鎌田欣子村長「断水になると大変なことになってしまうのでそれが1番危機感を覚えているところです