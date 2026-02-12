停電の修理をうたい、不要な電気工事で数十万円を請求する業者について注意を呼びかけています。ネット検索上位に表示されているという広告。「東京電力からの依頼実績多数」や「有資格者が対応」などと表示しています。消費者庁によりますと、この業者は「ブレーカーが焼けている」「全面交換が必要」などと虚偽の説明で不要な工事を行い、依頼者に対し数十万円を現金で支払うよう要求していました。実際には、その後電力会社が無