6日夜、埼玉・越谷市で撮影されたのは、当て逃げ事故の瞬間。友人を送り届けた帰り道、対向車線を走る白い車がセンターラインをはみ出し、とっさにハンドルを切ったものの接触してしまいます。後方のカメラでは、部品が散らばる様子が確認できます。ぶつかってきた車は一度ブレーキランプを点灯させましたが、そのまま走り去ってしまいました。運転席側のサイドミラーは折れ、車体全体に傷ができ、後ろのバンパー部分が外れてしま