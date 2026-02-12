きょうの県内は、午前中を中心によく晴れました。青空のもと、白く輝く五箇山の雪景色を撮影してきました。南砺市の世界遺産、相倉合掌造り集落です。真っ青な空と白い雪のコントラストに包まれた日本の原風景。太陽の光を受け、合掌造りの家々がまぶしく輝いていました。 寒さの中に春を感じる「光の春」 立春から春分にかけて、寒さの中にも光の強まりに春を感じるこの時期は、「光の春」と呼ばれています。まさに、きょうは