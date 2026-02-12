動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（2月2日〜2月8日）を発表。日本における映画作品1位は、昨年公開された北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の『愚か者の身分』が2週連続で1位を維持した。戸籍売買ビジネスに携わる半グレの若者たちが、現状から抜け出そうとする葛藤を描いたクライムサスペンス。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル2位も前週と同じ、Netflix映画『超かぐや姫！』で