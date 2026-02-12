トルコのリゾート都市では、水没した家の中で救助をひたすら待つ犬の姿がありました。なんと、4匹の犬が取り残されていたのです。豪雨の影響で家の周りは水没し、まるで海のようになっていて、人の力だけでは犬たちの救助に向かえません。そこで、近隣住民たちは重機を投入し、犬たちの救助に向かいます。そして、無事に家の裏側にいた犬の救助に成功しました。続いて、玄関先で救助を待つ犬たちの元へ。仲間の犬も近くで見守る中