「いじめの重大事態」とはどういうものなのか、詳しくみていきます。 文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」によりますと、重大事態とは、「いじめにより重大な被害が生じた」疑いまたは「いじめにより不登校を余儀なくされている」疑いがある段階を指すとしています。重大事態が起きた場合学校側は事実関係を明らかにするために調査を行わなければなりません。 県内では、ここ数年いじめの認知件数、