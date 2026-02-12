パリ五輪・バドミントンの女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽が12日、自身のインスタグラムを更新。3月末をもって、再春館製薬所を退社すると発表した。【写真】後ろ姿で…再春館製薬所の退社を報告した志田千陽志田は、写真を添えて「いつも応援ありがとうございます。この度、2026年3月31日をもちまして再春館製薬所を退社することになりました。昨年、シダマツのペア解消が決まり新しいパートナーと、新たな挑戦をす