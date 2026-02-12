ボートレース平和島の6日間開催「平和島レディースカップ」が12日、開幕した。山下友貴（39＝静岡）は初戦5Rでカド4コースから捲りに出るも、インの若狭奈美子が応戦。捲り差した渡辺千草を含む3者で接戦となったが、2周ホームストレッチで内を伸びた山下が競り勝って白星発進を決めた。「ちょっと重たさはあったけど進んではいたし、レースはできる感じ。プロペラは乗ったことがない形でどうしようかと思ったけど微調整でい