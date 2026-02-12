「ギガ」と「クオン」が真の兄弟車へ 生産拠点を“一本化”いすゞ自動車は2026年2月12日、大型トラックの生産機能を、現在の藤沢工場（神奈川県藤沢市）から、グループ傘下であるUDトラックスの上尾工場（埼玉県上尾市）へ移管すると発表しました。長年、いすゞのフラッグシップとして親しまれてきた大型トラック「ギガ」が、将来的にはUDの本拠地から送り出されることになります。【画像】これがUD上尾工場に建設される新工場で