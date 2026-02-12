パラドゥより、「ネイルファンデーション(R)」の限定色と「ミニネイル」の春新色ネイルカラー5色が登場。2026年2月27日（金）よりセブン‐イレブン店舗にて期間限定発売となる。■春色ミニネイル爪はもちろん手全体まで美しく魅せる「パラドゥ ネイルファンデーション(R)」から、ブランド初の香り付き限定色「朝摘みいちご」が登場。いちごの粒をイメージしたピンクやゴールドの粒ラメが輝きをプラスし、上品で愛らしい印象を叶え