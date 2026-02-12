今年５月に中国でU-17女子アジアカップが開催。アジアサッカー連盟（AFC）は、マレーシアのAFCハウスで２月12日、同大会の組合せ抽選会を実施した。白井貞義監督が率いる“リトルなでしこ”日本はグループBに入り、オーストラリア、インド、レバノンと同組になった。なお、グループAはホスト国の中国、タイ、ベトナム、ミャンマー。グループCは北朝鮮、韓国、フィリピン、チャイニーズ・タイペイだ。 この大会の上位