人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月13日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）どうでもいいことでイライラするかも。さまざまな角度で考えてみて。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）運気が不振気味なので、何かを変えると吉。ヘアスタイルを一新して。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日