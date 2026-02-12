インフルエンザの再拡大が止まりません。県内では先週1週間の感染者数が、前の週の1.5倍に急増しました。昨年末のピーク時と同じ水準まで増えていて全国と比較しても多い状態が続いています。県によりますと、8日までの1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は、前の週より1438人多い4265人。1医療機関当たりの報告数は74.82人で、全国で2番目だった前の週よりさらに増えました。5週連続の増加て、昨年末のピӦ