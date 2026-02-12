県内のスポーツの普及などに取り組んだ指導者や団体に「県スポーツ協会表彰」が贈られました。 生涯スポーツ優良団体に選ばれた少年野球チーム「波佐見パイレーツ」。 来年で創設50周年を迎え、長年地域に根差した活動を行っていることを評価されました。 約30年、チームを指揮する市嶋 誠喜 監督は勝つことよりも野球を楽しむことを子どもたちに教えてきました。 （