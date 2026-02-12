愛知県豊橋市の魅力がたっぷり詰まったご当地コメディ漫画『だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん！』。略して、『だも豊』。書店ごとに異なる新グッズも販売豊橋市出身・在住の漫画家・佐野妙さんが手掛けるこの作品の第9巻が、2026年2月17日に発売される。最寄りの書店や通販で買うのもいいが、聖地・豊橋に行ける人は、ちょっと待って！同作を出版する竹書房がこれを記念し、2026年2月17日〜5月6日の期間に、豊橋市内の書店と