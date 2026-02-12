人は入眠時、深部体温がゆるやかに低下することで眠りへ移行するといわれている。そのため、寝始めの温度環境−−いわゆる「入眠温度」は、睡眠の質を左右する重要な要素のひとつとされている。では、実際に人はどのような姿勢で眠りについているのだろうか。GMOaskで昨年4月に実施した、30〜70代男女2091人を対象とする調査によると、57.2％が「横向きで寝る」と回答した。仰向け寝は39.6％、うつ伏せ寝は3.2％という結果となり、