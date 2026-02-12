12日午後、熊本市北区で停電と断水が起きました。原因はショベルカーがワイヤーに引っかかったことによる電柱の倒壊でした。 熊本市北区鶴羽田の交差点。信号機は点灯しておらず、近くにパトカーが停まっています。九州電力によりますと、午後2時10分頃、熊本市北区鶴羽田を中心に停電が発生しました。最大で1230戸が停電しましたが、1時間ほどでほとんどの世帯で復旧しました。その原因は…電柱の倒壊です。