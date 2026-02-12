公式練習で調整する中井亜美＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】フィギュアスケート女子で初代表の中井亜美（TOKIOインカラミ）と千葉百音（木下グループ）が12日、競技会場で初めて公式練習に臨み、ショートプログラム（SP）の曲も流した中で調整した。中井は大技のトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を成功し「自分好みの会場。どんな演技ができるかすごく楽しみ」と目を輝かせた。千葉もジャンプが好調で「自信を持って滑れる氷