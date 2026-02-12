ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本選手団の結団式で、スローガン「挑め、心をひとつに。」を掲げ写真に納まる選手たち＝12日午後、東京都内ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック日本選手団の結団式が12日、秋篠宮ご夫妻を迎えて東京都内のホテルで行われ、3月6日の開会式で旗手を務めるスノーボード男子で金メダル候補の小須田潤太（オープンハウス）は「チームを盛り上げられるよう結果を残したい」と笑顔で語った。