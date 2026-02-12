父の母に２００７年のダービー馬ウオッカ、３代母に０７年の桜花賞馬ダイワスカーレットがいる良血馬のスティルアイライズ（牝３歳、美浦・加藤和）が１１日、中央競馬登録を抹消したことを管理する加藤和宏調教師が明かした。行き先は未定だが、今後は地方競馬への移籍を目指す。出生時は通常の仔馬の半分程度の体重で誕生したことから、愛称は「まめちゃん」。競走馬になることさえ危ぶまれていたと、馬主である仔馬カメラ（