ボートレース尼崎の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ尼崎」は１２日、予選３日目が行われた。竹井奈美（３６＝福岡）は６Ｒ、４コースからまくり差して２着。初日からオール３連対で得点率４位タイにつける。「スリットの足が欲しいのでチルト０にしたら上向いた」と調整が奏功した形だ。２０２６年前期は６・８４で２１年後期以来となるＡ１級に復帰した。だが「それに見合った実力が伴なってない。テクニック、旋回力が