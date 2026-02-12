【モデルプレス＝2026/02/12】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLeminoとタワーレコードがタッグを組み開催するライブプロジェクト「Lemino レコメンライブ powered by TOWER RECORDS」に、5人組ロックバンド・Khaki（カーキ）が出演することが決定した。【写真】早稲田大学サークルで結成されたバンド・Khakiって？◆注目バンドKhaki「Lemino レコメンライブ powered by TOWER RECORDS」出演決定「Lemino レコメンライ