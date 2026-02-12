昭和20年、愛知県の三河地方で多くの死者を出したものの、戦争のために被害が隠された「三河地震」についての企画展が、蒲郡市博物館で開かれています。三河地震は昭和20年1月13日に発生した内陸直下型地震で、西三河南部を中心に多くの家屋が倒壊し2306人が犠牲になりましたが、軍部の情報統制で写真や資料が極端に少なく、「隠された地震」と呼ばれています。会場には、地震発生のおよそ2週間後に現地に入った、東京帝国大