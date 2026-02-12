東杜和気象予報士の「天気のギモン」のコーナーです。先週から募集を始めて、たくさんのギモンが寄せられております。本当にありがとうございます。少しずつではありますが、基本的には毎週火曜と木曜にお答えしていきます。今回は1回目ということで、寄せられたギモンはこちらです。『寒いのが苦手です。今年はいつから暖かくなりますか。寒いのは、もう嫌です』糸島市のるうさん、大牟田市のちぃさんからお寄せいた