巨人は１２日、１軍那覇キャンプのメンバーを発表した。宮崎での１軍キャンプを打ち上げて１３日に沖縄に移動。１４日から２次キャンプをスタートさせる。ＷＢＣ出場の大勢、侍ジャパンサポートメンバーの中山がチームを離れるが、１、２軍入れ替えは行わず投手２０人、野手２０人で臨む。沖縄出身選手では大城、リチャード、山城、小浜、知念が故郷凱旋（がいせん）となる。【投手】２０名田中将、西舘、山崎、戸郷、竹丸、