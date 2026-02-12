SHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）ジャケ写 芸能活15周年を迎え、日本での記念LIVE公演を先日発表した韓国の歌手兼俳優のシン・ウォンホが12日、3月4日に韓国で自身初となる SHIN WONHO 1st mini Album「ONE」（NEMO VER）の発売と配信がスタート。それに伴い、日本版スペシャル Ver であるSHIN WONHO 1st mini Album 「ONE」（Japan Special Edition）を同日発売することが決定した。【