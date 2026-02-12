news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「当て逃げ容疑の男…警察官はねる約10m 引きずり逃走」についてお伝えします。◇捜査関係者によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕されたのは鎌田昌義容疑者（57）。去年12月、埼玉県川越市で警察官をトラックではねて殺害しようとした疑いが持たれています。事の発端は事件の1週間ほど前、東京・六本木で起きた当て逃げ事故。鎌田容疑者は職務質問を受けた際に逃走し、駐車して