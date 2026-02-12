news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「執行猶予中の男が“無免許運転”改造車タイヤ脱落で女児重体も…」についてお伝えします。◇うつむきがちに歩き、カメラに気づくと顔をそむけた男。無免許運転の疑いで逮捕・送検された札幌市の自称・重機オペレーター若本豊嗣容疑者（52）です。去年11月から12月までの間に、無免許で複数回にわたって軽トラックを運転した疑いが持たれています。容疑を認めているという若