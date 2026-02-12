富士製薬工業は、予期せぬ妊娠を防ぐ緊急避妊薬「レソエル７２」を医師の処方箋が不要な市販薬として、３月９日に発売すると発表した。緊急避妊薬の市販化は、国内で２剤目となる。レソエル７２は、同社が製造している医療用を市販化した。価格は１錠６９３０円（税込み）で、アリナミン製薬が販売を担う。２月１０日に厚生労働省が製造販売を承認した。緊急避妊薬は「アフターピル」とも呼ばれ、性暴力や避妊の失敗に直面し