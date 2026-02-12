参議院の立憲民主党と公明党が、別々の会派で国会に臨むことになりました。立憲・公明両党の衆院議員は中道改革連合に参加しましたが、両党には参院議員などが残っています。立憲民主党・水岡俊一代表:与党にどう対峙（たいじ）をしていくのかということを考えた場合には、今の会派のままで進めていくことがベストかなと。政府が来週召集する方針の特別国会について、立憲は役員会を開き参院で公明と統一会派を組まずに臨むことを