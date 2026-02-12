「危険運転」の基準や再審制度の見直しなどを盛り込んだ関連法案が、近く国会に提出される見通しです。法制審議会は12日、確定した刑事裁判をやりなおす再審制度の見直しなどの要綱を可決し、平口法相に答申しました。要綱では、再審を求めた段階の証拠開示のルールを導入するなどとしましたが、えん罪被害者らから要望があった検察官の不服申し立ての禁止は盛り込まれませんでした。法務省によると、再審の要綱は賛成12、反対4で