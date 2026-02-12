妻のカナミから、「食い尽くし癖を直さなければ離婚だ！」と三下り半を突き付けられたオレ（キッペイ）。たかだかアユムのポテチを食べたくらいで離婚なんて大げさじゃないかと思っていた。しかしカナミから、「キッペイが奪っているのは食べ物そのものだけじゃない。私たちの安心を奪ってるんだ！」と指摘されて愕然。たしかに「勝手に食べないで」と注意されたことは何度もあるが、オレはそこまで嫌がられていたのか……。なんと