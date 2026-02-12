WANIMAが、ミニアルバム『Excuse Error』を3月25日にリリースする。 （関連：WANIMA、ツアー『Catch Up TOUR -1 Time 1 Chance-』78本目・Zepp Hanedaで伝えきった愛と情熱） 今作は、昨年発表されたツアー『WANIMA Tour 2026 Excuse Error』とともに予告されていたもの。『Excuse Error』というタイトルには、“間違えないことを目指すのではなく、間違えながらでも進み続けてきた時間をそのまま受け止め