東京ディズニーシーは、4月15日（水）〜6月30日（火）までの間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」を開催する。【写真】色とりどりのラインナップ！「フード＆ワイン・フェスティバル」メニュー一覧■ポップコーン「ホタテガーリックバター味」が再登場今年で3回目となる「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」は、“食で世界を