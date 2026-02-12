2月12日、静岡県三島市の新築工事中の建物で、充電中の電動ドリルから出火する火事がありました。けが人はいませんでしたが、建物内の約30平方メートルが焼けました。 12日午後2時半過ぎ、静岡県三島市中島で「2階建ての建物で、1階の西側の窓から黒煙が出ている。外から火は見えない」と近くに住む女性から消防に連絡がありました。 警察によりますと、火事があったのは新築工事中の建物で、火が出た際は中に人はおらず、