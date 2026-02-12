大阪・生野区にある「ジコチュウ」は、気取らず楽しめるアットホームな一軒。どこか懐かしい銭湯風の店内は、タイルの雰囲気も相まって心がゆるむ。扉を開けた瞬間から、ほっと肩の力が抜ける空気が広がる。カウンターに並ぶおばんざいは、どれも体に優しい味付け。毎日食べても飽きない、ほっとする家庭の味わいだ。定番メニューや日替わりも充実し、お酒が進む一品が揃います。リーズナブルでコスパが良いのも嬉しいところ。