東宝は12日、舞台「VOICARION〜信長の犬〜」（14〜17日、東京建物 Brillia HALL）に出演予定だった声優・鈴村健一（51）が体調不良のため休演すると発表した。鈴村については、適応障害と診断されたため当面、静養に専念すると所属事務所が発表している。東宝は「本公演に出演を予定しておりました、太田資正役の鈴村健一は、体調不良のため、出演予定の全日程を休演させていただきます」と発表。「なお、同役は2月15日（日）1