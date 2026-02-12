中山金杯12着のケイアイセナ（牡7＝平田、父ディープインパクト）は藤岡佑介とのコンビで小倉大賞典（2月22日、小倉芝1800メートル）へ。藤岡とは昨年7月の巴賞1着以来、2度目のコンビとなる。藤岡は26年度調教師免許試験に合格しており、2月28日での騎手引退が決まっている。