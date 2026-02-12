水が噴き出したのは、住宅街にあるマンホール。ゴーッと音を立てながら激しく上がる水柱。その高さは電柱や民家の屋根を超えるほど。発生したのは12日午前11時ごろ、埼玉県・川口市の住宅街が騒然となりました。付近の道路は冠水状態。すぐそばに止まる黒い車に、降り注ぐ大量の水が打ちつけます。消防隊員などが工具を使って車を避難させようとする様子も見られました。近隣住民からは「いや〜怖かった、まさかと思った。この幅全