五輪のカーリングのストーンは、スコットランド本土から約16キロの島の花崗岩が原料だ/Andy Buchanan/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）冬季オリンピック（五輪）の種目であるカーリングで使用するストーンの重量は17〜20キログラムと厳格に規定され、数十年にわたり使うことができる。プロ用ストーンの大半と、五輪用ストーンの全てはケイズ・オブ・スコットランドと呼ばれる企業が手作業で製造している。素材は英スコッ