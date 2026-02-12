ミラノ・コルティナオリンピックは１２日（日本時間１３日未明）、スノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われる。日本勢は４人全員が進出するなか、清水さら（ＴＯＫＩＯインカラミ）と工藤璃星（ＴＯＫＩＯインカラミ）の１６歳コンビが２、４位と予選上位につけたのが目を引く。メダル獲得となれば、１７歳でスノーボード女子ビッグエアの銅メダリストとなった村瀬心椛（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）を抜いて日本女子の冬季