オリックス・頓宮裕真捕手（29）が、近日中に病院で検査を受ける見込みとなった。この日、岸田監督が「ちょっと、しっかり検査しないといけないんじゃないですかね。“大丈夫”とは言っていましたけど、検査次第になるんじゃないですか」と説明した。頓宮は11日の紅白戦で左翼へ本塁打を放つも、一塁ベースを回った際に右太腿裏の違和感を覚え、そのまま途中交代となっていた。この日はトレーナー指示の別メニューで調整した。