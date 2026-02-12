衆院選で惨敗した中道改革連合が急遽実施する代表選（１３日）を前に１２日、立候補者共同記者会見を行った。元立憲民主の階猛氏と小川淳也氏が立候補し、会見。階氏は冒頭の演説の中で、「昨日の記者会見、ぶら下がり会見の中で、中道改革連合がなかなか浸透しなかったという文脈の中で、一部不適切な発言があったと。このことをお詫び申し上げたいと思います」と謝罪した。階氏は前日１１日の取材で、大きな選挙で票を集め