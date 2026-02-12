CNN（CNN）ミラノ・コルティナ冬季オリンピック（五輪）にウクライナ代表として出場予定だったスケルトン男子のウラジスラフ・ヘラスケビッチ選手（27）が失格となった。国際オリンピック委員会（IOC）が定める選手の表現ガイドラインの「順守を拒否した」ため。ヘラスケビッチ選手はウクライナ戦争で死亡したアスリートらの写真が貼られたヘルメットを競技中に着用すると主張していた。IOCのコベントリー会長は12日、ヘラスケビッ